Новосибирский хостел в СНТ «Украина» с 50 иностранцами закрыли

Нелегальная гостиница была организована 59-летним местным жителем в жилом доме на территории СНТ «Украина». Мужчина обустроил свой «бизнес», нарушая жилищное и градостроительное законодательство. У него не было никаких разрешительных документов, а сам хостел был с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.