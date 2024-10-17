Новосибирский хостел в СНТ «Украина» с 50 иностранцами закрыли

В Новосибирской области накрыли нелегальный хостел с 50 иностранцами во время мероприятий по денационализации Хилокского жилмассива. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 17 октября.
Нелегальная гостиница была организована 59-летним местным жителем в жилом доме на территории СНТ «Украина». Мужчина обустроил свой «бизнес», нарушая жилищное и градостроительное законодательство. У него не было никаких разрешительных документов, а сам хостел был с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.
— По иску прокурора суд запретил собственнику использовать жилое помещение не по назначению в качестве хостела. Исполнение решения суда на контроле прокуратуры, — говорится в сообщении.
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Арина ВЛАСЕНКО.