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Новосибирский хостел в СНТ «Украина» с 50 иностранцами закрыли

Гостиница была организована в жилом доме.

В Новосибирской области накрыли нелегальный хостел с 50 иностранцами во время мероприятий по денационализации Хилокского жилмассива. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 17 октября.

Нелегальная гостиница была организована 59-летним местным жителем в жилом доме на территории СНТ «Украина». Мужчина обустроил свой «бизнес», нарушая жилищное и градостроительное законодательство. У него не было никаких разрешительных документов, а сам хостел был с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.

— По иску прокурора суд запретил собственнику использовать жилое помещение не по назначению в качестве хостела. Исполнение решения суда на контроле прокуратуры, — говорится в сообщении.

Читайте также, как новосибирец хотел пройти в суд с клинком в трости. Также после рейда прокуратуры «звезды Востока» отправятся на родину после рейда прокуратуры.

Арина ВЛАСЕНКО.