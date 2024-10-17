Минтранс объяснил причину транспортного коллапса на Локомотивной в Перми

Министерство транспорта Пермского края объяснило причину транспортного коллапса на улице Локомотивной в Перми утром 17 октября сайту perm.aif.ru.
16 октября министерство анонсировало запуск движения транспорта по новой дороге, соединяющей улицу Строителей и площадь Гайдара. Однако в итоге автомобилисты и пассажиры автобусов встали в гигантскую пробку утром 17 октября.
Очаг затора образовался в районе ДКЖ. Пробка образовалась ещё на шоссе Космонавтов и тянулась дальше по улицам Малкова и Локомотивной. В итоге путь выезда для жителей Индустриального района в эту сторону стал заблокирован. При этом жители микрорайона Парковый оказались в аналогичной ситуации: они стояли в пробке начиная с проспекта Паркового.
«Это невозможно, мы час едем одну остановку!» — сетовали жители краевой столицы.
Некоторые автомобилисты заметили, что в итоге дорогу, открытие которой анонсировал Минтранс Пермского края накануне, на самом деле не открыли.
«Обманутый и разочарованный народ возвращается обратно в пробку у ДКЖ», — написали пермяки в Сети.
Сайт perm.aif.ru запросил комментарий по поводу транспортного коллапса в министертсве.
«На данный момент движение автотранспортных средств на этом участке запущено в полном объёме. Кратковременное затруднение движения было связано с решением организационных вопросов», — назвали сайту perm.aif.ru причину проблем с движением транспорта в районе Локомотивной в Минтрансе Пермского края.