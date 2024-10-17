Минтранс объяснил причину транспортного коллапса на Локомотивной в Перми

Очаг затора образовался в районе ДКЖ. Пробка образовалась ещё на шоссе Космонавтов и тянулась дальше по улицам Малкова и Локомотивной. В итоге путь выезда для жителей Индустриального района в эту сторону стал заблокирован. При этом жители микрорайона Парковый оказались в аналогичной ситуации: они стояли в пробке начиная с проспекта Паркового.