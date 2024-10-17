На социальную помощь в 2024 выделено 55,9 млрд тенге

По состоянию на 1 октября 2024 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 389,1 тыс. человек из 73,4 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 55,9 млрд тенге.
Как сообщалось ранее, основная цель АСП — выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.
АСП предусматривает:
- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;
- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере
1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка. На 1 октября т.г. дополнительная выплата назначена 120,4 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 4,2 млрд тенге;
- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства.