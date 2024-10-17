С видом на Гребной канал: новые планы на левый берег Дона

Новые возможности для застройки обозначили в южной части Ростова, на левом берегу реки Дон, в границах Кировского района. «Голая» земля вокруг Гребного канала «Дон» изначально не предназначена для озеленения. С юга и востока за этим участком — незастроенная территория, на севере участок граничит с автомагистралью ул. Бориса Слюсаря, в западной части примыкает к Восточному шоссе.