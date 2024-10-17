С видом на Гребной канал: новые планы на левый берег Дона

Планировку территории 338 га Левобережья утвердили по итогам общественных обсуждений в администрации Ростова. Дальнейшее расширение жилой городской среды подразумевает масштабную застройку и благоустройство.
Простор для озеленения.
Новые возможности для застройки обозначили в южной части Ростова, на левом берегу реки Дон, в границах Кировского района. «Голая» земля вокруг Гребного канала «Дон» изначально не предназначена для озеленения. С юга и востока за этим участком — незастроенная территория, на севере участок граничит с автомагистралью ул. Бориса Слюсаря, в западной части примыкает к Восточному шоссе.
Предполагается, что новые проекты заставят иначе взглянуть на проблему благоустройства зон, не предназначенных для озеленения. В случае Гребного канала предстоит сложная задача: полностью, «с нуля» сформировать зеленый каркас, общей площадью 21,36 га. Сейчас это место, где необходимо «создать присутствие» натуральной природной среды, а также продумать достаточное озеленение дворов будущих новостроек.
Дыши, мегаполис!
Если рассчитывать, что на каждого жителя микрорайона должно приходиться примерно 6 кв.м зеленых насаждений, то для населения микрорайона в 30 000 человек необходимо «нарастить» 180 000 кв.м деревьев, кустарников и разнотравья — отмечают специалисты.
Планируется, что здесь появится микрорайон-парк с полностью созданными 13,49 га озеленения. Это будут два сквера на 5,2 га, и восемь бульваров, общей площадью 8,29 га. Для понимания масштаба, весь ростовский парк им. М. Горького занимает меньшую площадь — 12,2 га.
Протяжённость бульваров составит 2,07 км. Для сравнения, длина Набережной реки Дон в Ростове-на-Дону — 1,85 км.
Синтез цивилизации и природы.
Обилие зелёных насаждений создаст эффект «свободного дыхания» и снимет визуальное напряжение, крупномерные деревья подарят приятную тень. Дизайн озеленения с учётом четырёх сезонов в любое время года будет радовать жителей. Газоны, вечнозеленые растения, кустарники и даже фруктовые деревья, тропинки, валуны, окружающая их пышная растительность настроят на созерцательный лад.
Естественность, подражание природе, использование натуральных покрытий и материалов — интегрировать город и природу помогут ландшафтные решения, основанные на принципе взаимосвязи искусственной и естественной среды. Выход архитектуры во внешнее пространство создаст вблизи домов более безопасную и комфортную «окультуренную» природу.
Вода и зелень в умном городе.
В перспективе новые городские планы позволят территории возле Гребного канала не просто избавится от статуса «не для озеленения», а стать «зелеными легкими» Левого берега Ростова. Потребуется профессиональный подход, при котором под силу с помощью разнообразных ландшафтных приемов усилить кулуарность внутридворовых пространств и насытить их функциями, одновременно оставив пространство для замедления и наслаждения природой — несомненную роскошь для жизни в мегаполисе.