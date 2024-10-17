Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 октября

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 488,93 тенге, евро — 533,4 тенге, рубля — 5,04 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 487 тенге, продажи — 493 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 530 тенге, продажи — 536 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5 тенге, продажи — 5,1 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 487,1 тенге, продажи — 489,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 529 тенге, продажи — 533,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,99 тенге, продажи — 5,09 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 487,5 тенге, продажи — 489 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 532 тенге, продажи — 535 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,02 тенге, продажи — 5,06 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.