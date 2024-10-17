Волгоградцам рассказали, как оплачивать отопление за октябрь

— В таком случае оплата за весь сезон делится равномерно на семь месяцев — с октября по апрель, вне зависимости от даты начала и окончания отопительного периода, — поясняют в ИВЦ ЖКХ. — Это просто определить — в квитанции каждый месяц одинаковая сумма за тепло (и в теплый октябрь, и в холодный февраль), — поясняют волгоградцам.