Депутаты направили штрафы от платных парковок на ремонт дорог в Волгограде

Изменения в Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда Волгограда внесли депутаты городской думы 16 октября. Согласно документу, средства, уплаченные автомобилистами за несвоевременную оплату парковок в центре города будут направлять на ремонт дорог.
Еще одним источником наполнения дорожного фонда станут штрафы за нарушение правил движения большегрузов и крупногабаритного транспорта, сообщили в гордуме.
Напомним, первые платные парковки у вокзала в Волгограде заработали с мая. На восьми улицах, прилегающих к Центральной набережной, — с августа. Штрафуют водителей с сентября.