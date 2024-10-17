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Депутаты направили штрафы от платных парковок на ремонт дорог в Волгограде

Штрафы пополнят дорожный фонд.

Источник: Комсомольская правда

Изменения в Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда Волгограда внесли депутаты городской думы 16 октября. Согласно документу, средства, уплаченные автомобилистами за несвоевременную оплату парковок в центре города будут направлять на ремонт дорог.

Еще одним источником наполнения дорожного фонда станут штрафы за нарушение правил движения большегрузов и крупногабаритного транспорта, сообщили в гордуме.

Напомним, первые платные парковки у вокзала в Волгограде заработали с мая. На восьми улицах, прилегающих к Центральной набережной, — с августа. Штрафуют водителей с сентября.

штрафы