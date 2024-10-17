82% самарцев против введения налога на бездетность

Горожане в возрасте до 34 лет выступают однозначно против инициативы чаще тех, кто старше (75%): «Вместо того чтобы наказывать людей за отсутствие детей, государству стоило бы сосредоточиться на улучшении условий жизни, поддержке семей и создании условий, при которых люди захотят заводить детей добровольно». Противников налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. (69%): «Введите достойную оплату за труд, тогда о детях и спрашивайте».