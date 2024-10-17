Импорт автомобилей в Приморье достиг рекордного уровня в этом году

На Дальнем Востоке в преддверии повышения ставки утилизационного сбора продажи новых иномарок в июле — августе выросли почти на четверть по сравнению со среднемесячным значением в первом полугодии. В целом импорт легковых автомобилей за тот же период увеличился на 17%.



Отметим, что одним из источников информации для доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» является мониторинг почти 15 тыс. предприятий, в том числе компаний Дальнего Востока, включая Приморье.