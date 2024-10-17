Импорт автомобилей в Приморье достиг рекордного уровня в этом году

Сотрудники Дальневосточный ГУ Банка России подготовили доклад «Региональная экономика», согласно которому на Дальнем Востоке в июле — августе ввоз машин из отдельных стран Азии впервые превысил средний уровень по сравнению с прошлым годом.
В Приморье рекордно вырос импорт автомобилей через сухопутную границу.
— В условиях высокой загруженности портовой инфраструктуры Приморья поставки импортных автомобилей по суше в июле — августе достигли суммарного объема ввоза за первое полугодие этого года. Кроме того, с октября импортные авто стали оформлять через морской пункт пропуска, который раньше был ориентирован только на экспортные грузы, — отметил главный экономист Экономического управления ДВ ГУ Банка РФ Антон Гулевич.
На Дальнем Востоке в преддверии повышения ставки утилизационного сбора продажи новых иномарок в июле — августе выросли почти на четверть по сравнению со среднемесячным значением в первом полугодии. В целом импорт легковых автомобилей за тот же период увеличился на 17%.
Отметим, что одним из источников информации для доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» является мониторинг почти 15 тыс. предприятий, в том числе компаний Дальнего Востока, включая Приморье.