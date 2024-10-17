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Спрос на новостройки снизился в Свердловской области

В Свердловской области в сентябре сократился спрос на квартиры в новостройках по сравнению с двумя предыдущими месяцами.

Об этом говорится в октябрьском докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

По словам участников рынка, снижение продаж отмечено в новостройках эконом- и комфорт-класса. Больше всего востребованы квартиры, которые покупаются по семейной ипотеке, а также с чистовой отделкой и мебелью.

Эксперты сообщают, что снижение спроса связано с завершением безадресной программы льготной ипотеки, ужесточением условий семейной и IT-ипотеки, ростом ставок.

Если сравнивать с августом 2023 года выдача кредитов по льготным программам сократилась в три раза. Ранее их доля составляла 80%, сейчас — 53%.

В августе 2024 года в Свердловской области выдано 3,6 тысячи ипотек. До 11,4 млрд рублей сократились объемы выдачи (уменьшение в два раза).

«МК-Урал» ранее писал, что на июль 2024 года жители Свердловской области задолжали по кредитам 1,11 трлн рублей. За месяц задолженность снизилась на 0,1%.

Ипотечный портфель составляет 624 млрд рублей (-0,4%). На снижение выдач повлияли завершение действия программы «Льготной ипотеки» и внесение изменений в «Семейную ипотеку».

недвижимость