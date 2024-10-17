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Новые школы и сады появятся в двух районах Кубани

Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Нестеренко вместе с представителями краевого департамента строительства проинспектировал ход строительства социальных объектов в Тимашевском и Приморско-Ахтарском районах.

— Сейчас почти во всех муниципалитетах ведем масштабную социальную стройку. Возводим школы, детские сады, взрослые и детские поликлиники, спортивные и инфраструктурные объекты. Работу ведем в рамках национальных проектов, краевых госпрограмм. Зачастую только на месте, непосредственно на стройплощадке, можно оперативно решить все возникающие вопросы, — сказал Александр Нестеренко.

В станице Медведовской Тимашевского района идёт строительство школы на 825 мест и пищеблока. В Тимашевске на территории спортивного комплекса возводится крытый плавательный бассейн. В Приморско-Ахтарске строится центр единоборств на стадионе по улице Фестивальной, а также поликлиника на 450 посещений в смену, включая 250 посещений для взрослых и 200 посещений для детей.

Ещё одна строительная площадка, которую посетил Александр Нестеренко, находится в хуторе Новонекрасовском. Здесь возводится дом социального обслуживания на 150 мест. Также заместитель главы региона осмотрел земельный участок в районе улицы Октябрьской, где планируется построить пожарное депо, пояснили в пресс-службе краевой администрации.

образование