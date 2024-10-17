Новые школы и сады появятся в двух районах Кубани

В станице Медведовской Тимашевского района идёт строительство школы на 825 мест и пищеблока. В Тимашевске на территории спортивного комплекса возводится крытый плавательный бассейн. В Приморско-Ахтарске строится центр единоборств на стадионе по улице Фестивальной, а также поликлиника на 450 посещений в смену, включая 250 посещений для взрослых и 200 посещений для детей.