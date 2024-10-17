Опрос: 89% жителей Екатеринбурга против налога на бездетность

Екатеринбуржцы в возрасте до 34 лет выступают однозначно против инициативы чаще тех, кто старше (73% против 60% среди респондентов в возрасте от 45 лет). Также интересно, что большинство бездетных горожан не поддержали введение налога (94% из тех, у кого нет детей, но планирует в будущем, и 99% из тех, у кого нет детей и нет желания их заводить).