Ростовчане высказались против налога на бездетность

87% ростовчан против введения налога на бездетность. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы.
— Инициатива, касающаяся введения налога на бездетность, получила широкий резонанс в обществе, — говорится в сообщении. — 87% ростовчан не поддерживают введения налога: 60% — однозначно против, 27% — скорее против. Женщины чаще мужчин выражают несогласие (93% против 81%): «Каждый сам решает, нужны ему дети или нет. Плюс тысячи женщин не могут самостоятельно родить. Тут не налогами душить надо, тут помогать надо и ЭКО бесплатно делать не только один раз».
Ростовчане в возрасте до 34 лет выступают однозначно против инициативы чаще тех, кто старше (74% против 60% среди респондентов в возрасте от 45 лет): «Вместо того чтобы наказывать людей за отсутствие детей государству стоило бы сосредоточиться на улучшении условий жизни, поддержке семей и создании условий, при которых люди захотят заводить детей добровольно». Противников налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. (67% против 60% среди зарабатывающих от 100 тыс. руб. в месяц): «Введите достойную оплату за труд, тогда о детях и спрашивайте».