Ростовчане высказались против налога на бездетность

Ростовчане в возрасте до 34 лет выступают однозначно против инициативы чаще тех, кто старше (74% против 60% среди респондентов в возрасте от 45 лет): «Вместо того чтобы наказывать людей за отсутствие детей государству стоило бы сосредоточиться на улучшении условий жизни, поддержке семей и создании условий, при которых люди захотят заводить детей добровольно». Противников налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. (67% против 60% среди зарабатывающих от 100 тыс. руб. в месяц): «Введите достойную оплату за труд, тогда о детях и спрашивайте».