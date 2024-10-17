УрФО хотят соединить с новыми регионами России четырехполосной трассой

«Стоит рассмотреть возможность строительства четырехполосных трасс между крупнейшими агломерациями. С учетом того, что в стратегии регионов будет заложена возможность такого строительства. То есть сначала дорога, потом экономика, а не наоборот. К примеру, юго-западная хорда, которая свяжет Уфу, Самару, Волгоград и Астрахань, также даст возможность связать Урал с новыми регионами. По существующей методике оценки неэффективно строить четыре полосы. Нужно соединить все агломерации с населением более 1 млн на расстоянии до 500 км, а дальше уже сама экономика и сам бизнес решат, что с этим делать», — сказал Могильный.
Он отметил, что трасса М-12 вышла на запланированные финансовые результаты уже спустя пять месяцев после запуска движения. Эксперт отметил, что сейчас дорога самоокупается.
«Отмечается снижение себестоимости перевозок, повышение скорости, увеличение дальности перемещения грузов. Как показывает мировая практика, инвестиции в дороги оказывают самое серьезное влияние на макроэкономические показатели страны. Именно поэтому во всех странах финансирование дорог в первую очередь рассматривается как антикризисная мера», — подчеркнул он.
Ранее ЕАН писал, что участок трассы Москва — Казань — Екатеринбург (М-12 «Восток»), который проходит по Свердловской области, готов больше чем наполовину. На третьем этапе строительства дороги от Дюртюли до Ачита в Свердловской области планируют построить две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Это участок длиной 43 км.
Екатерина Землянская