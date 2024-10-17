УрФО хотят соединить с новыми регионами России четырехполосной трассой

«Стоит рассмотреть возможность строительства четырехполосных трасс между крупнейшими агломерациями. С учетом того, что в стратегии регионов будет заложена возможность такого строительства. То есть сначала дорога, потом экономика, а не наоборот. К примеру, юго-западная хорда, которая свяжет Уфу, Самару, Волгоград и Астрахань, также даст возможность связать Урал с новыми регионами. По существующей методике оценки неэффективно строить четыре полосы. Нужно соединить все агломерации с населением более 1 млн на расстоянии до 500 км, а дальше уже сама экономика и сам бизнес решат, что с этим делать», — сказал Могильный.