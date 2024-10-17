Один из самых длинных и популярных автобусных маршрутов в Омске отдали частнику

Департамент транспорта города решил отдать в частные руки один из самых протяженных и востребованных городских маршрутов. Автобус № 69 курсирует от «ПО “Иртыш” (окраина Ленинского округа) до “Улицы Стрельникова” в Нефтяниках.
Соответствующий конкурс прошел на площадке «Госзакупок», контракт заключен с ООО «А1», руководителем которого является предприниматель Павел Максимов.
На маршрут частник выйдет в ноябре, до этого маршрут пока по-прежнему будет обслуживать городское «ПП № 8». Согласно контракту, частный перевозчик на 5 единиц увеличит количество подвижного состава 69-х автобусов.