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Один из самых длинных и популярных автобусных маршрутов в Омске отдали частнику

С ноября ПП№ 8 прекратит обслуживание 69-го маршрута.

Источник: Комсомольская правда

Департамент транспорта города решил отдать в частные руки один из самых протяженных и востребованных городских маршрутов. Автобус № 69 курсирует от «ПО “Иртыш” (окраина Ленинского округа) до “Улицы Стрельникова” в Нефтяниках.

Соответствующий конкурс прошел на площадке «Госзакупок», контракт заключен с ООО «А1», руководителем которого является предприниматель Павел Максимов.

На маршрут частник выйдет в ноябре, до этого маршрут пока по-прежнему будет обслуживать городское «ПП № 8». Согласно контракту, частный перевозчик на 5 единиц увеличит количество подвижного состава 69-х автобусов.