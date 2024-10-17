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В Каменске-Уральском запустят в работу новую котельную

Объект начнет работать в ноябре 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Уральске в районе Старый Каменск по улице Инженерная в ноябре 2024 года запустят в работу новую газовую водогрейную котельную, которая заменит котельную, обслуживавшую район с 1981 года.

По данным портала KU66.RU, газовая котельная будет функционировать на автоматическом режиме без помощи специалистов на объекте. Коммунальщики обещают провести переподключение от старого объекта на новый с минимальными неудобствами для потребителей.

Отметим, что по данным городской администрации, Каменск-Уральский на 100% подключен к теплу.

ЖКХ