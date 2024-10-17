Власти Омской области провели ряд важных переговоров на ПМГФ

— Сегодня природным газом газифицировано 78 субъектов Российской Федерации, уровень газификации составляет 73,8 процента, и по итогам 2024 года ожидается его рост до 74,4 процента. При этом уровень газификации в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах составляет всего 27,9 и 24,9 процента соответственно. Потребление газа в стране составило 470 миллиардов кубометров, при этом на Сибирский и Дальневосточный округа пришлось всего по 25 миллиардов. Самый высокий уровень газификации среди субъектов, расположенных на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, — в Сахалинской области: 52,7 процента. В Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Магаданской области, Республике Бурятия, Республике Тыва, Республике Хакасия газификация природным газом отсутствует.