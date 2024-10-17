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Власти Омской области провели ряд важных переговоров на ПМГФ

В Кормиловском районе Омской области ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод. Значимость событию придали участники Петербургского международного газового форума, которые наблюдали за церемонией пуска в режиме онлайн.

Источник: Reuters

В село Алексеевка природный газ пришел впервые. Тепло уже подают в школу, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. В ноябре подключат дом культуры и библиотеку. Для села, которое прежде отапливала единственная угольная котельная, это настоящий прорыв.

— Раньше периодически приходилось кутаться в теплую одежду, а теперь ребятишки бегают в футболках, — говорит завхоз местного детсада Людмила Падалица.

Сейчас в Алексеевке установлены новые блочно-модульные котельные, а голубое топливо пришло из Кормиловки, откуда протянули межпоселковый газопровод. Это стало возможным благодаря программе развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021−2025 годы.

Сельские жители теперь забудут о печной копоти, заготовке угля и дров. Газовый котел позволяет настраивать подходящую температуру воздуха, которая будет поддерживаться независимо от того, дома ли хозяева или отсутствуют.

Сейчас Кормиловский район газифицирован на 85 процентов, и муниципалитет подал заявку на участие в программе на 2025−2030 годы, чтобы полностью обеспечить селян голубым топливом.

В рамках ПМГФ региональные власти решали и другие важные задачи. В частности, губернатор Омской области заручился поддержкой министра энергетики России в вопросе консолидации имущественного комплекса газораспределительных организаций региона на базе специально созданного государственного предприятия.

А главной темой разговора с главой «Газпрома» Алексеем Миллером стала газификация омского севера.

— В рамках инвестиционной программы планируем завершить строительство газопровода-отвода в Большеречье, затем сетевой газ придет в Тару, — сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Руководство компании также рассмотрит возможность строительства дополнительных межпоселковых газопроводов, не попавших в действующую инвестпрограмму.

Потребность в голубом топливе у населения есть. Омичи в этом году подали почти 24 тысячи заявок на бесплатную догазификацию. По данным регионального минэнергетики, 15,7 тысячи из них уже исполнены (газ проведен до границ земельных участков).

Горожане, которые газифицируют свои дома в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. С 2021 года, когда началась реализация программы догазификации, этой возможностью воспользовались 3 307 жителей областного центра.

Между тем в этом году для населения северных районов Омской области — Знаменского, Тарского и Тевризского районов — предусмотрена компенсация расходов на альтернативные источники тепла в отопительный период 2024—2025 годов. Здесь в сильные морозы из-за падения давления наблюдались перебои в подаче природного газа с Тевризского месторождения. Теперь, если ситуация повторится, они смогут получить компенсацию.

— Право на выплату будет определяться на основании справки, выданной администрацией муниципального района о том, что заявитель действительно перешел на электроснабжение или твердое топливо, — пояснила начальник отдела мер соцподдержки по оплате ЖКУ услуг регионального минтруда Оксана Парыгина.

Прямая речь

Артем Верхов, директор департамента развития газовой отрасли Министерства энергетики РФ:

— Сегодня природным газом газифицировано 78 субъектов Российской Федерации, уровень газификации составляет 73,8 процента, и по итогам 2024 года ожидается его рост до 74,4 процента. При этом уровень газификации в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах составляет всего 27,9 и 24,9 процента соответственно. Потребление газа в стране составило 470 миллиардов кубометров, при этом на Сибирский и Дальневосточный округа пришлось всего по 25 миллиардов. Самый высокий уровень газификации среди субъектов, расположенных на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, — в Сахалинской области: 52,7 процента. В Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Магаданской области, Республике Бурятия, Республике Тыва, Республике Хакасия газификация природным газом отсутствует.