Власти Омской области провели ряд важных переговоров на ПМГФ

В село Алексеевка природный газ пришел впервые. Тепло уже подают в школу, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. В ноябре подключат дом культуры и библиотеку. Для села, которое прежде отапливала единственная угольная котельная, это настоящий прорыв.
— Раньше периодически приходилось кутаться в теплую одежду, а теперь ребятишки бегают в футболках, — говорит завхоз местного детсада Людмила Падалица.
Сейчас в Алексеевке установлены новые блочно-модульные котельные, а голубое топливо пришло из Кормиловки, откуда протянули межпоселковый газопровод. Это стало возможным благодаря программе развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021−2025 годы.
Сейчас Кормиловский район газифицирован на 85 процентов, и муниципалитет подал заявку на участие в программе на 2025−2030 годы, чтобы полностью обеспечить селян голубым топливом.
В рамках ПМГФ региональные власти решали и другие важные задачи. В частности, губернатор Омской области заручился поддержкой министра энергетики России в вопросе консолидации имущественного комплекса газораспределительных организаций региона на базе специально созданного государственного предприятия.
А главной темой разговора с главой «Газпрома» Алексеем Миллером стала газификация омского севера.
— В рамках инвестиционной программы планируем завершить строительство газопровода-отвода в Большеречье, затем сетевой газ придет в Тару, — сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Руководство компании также рассмотрит возможность строительства дополнительных межпоселковых газопроводов, не попавших в действующую инвестпрограмму.
Горожане, которые газифицируют свои дома в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. С 2021 года, когда началась реализация программы догазификации, этой возможностью воспользовались 3 307 жителей областного центра.
Между тем в этом году для населения северных районов Омской области — Знаменского, Тарского и Тевризского районов — предусмотрена компенсация расходов на альтернативные источники тепла в отопительный период 2024—2025 годов. Здесь в сильные морозы из-за падения давления наблюдались перебои в подаче природного газа с Тевризского месторождения. Теперь, если ситуация повторится, они смогут получить компенсацию.
— Право на выплату будет определяться на основании справки, выданной администрацией муниципального района о том, что заявитель действительно перешел на электроснабжение или твердое топливо, — пояснила начальник отдела мер соцподдержки по оплате ЖКУ услуг регионального минтруда Оксана Парыгина.
Прямая речь
Артем Верхов, директор департамента развития газовой отрасли Министерства энергетики РФ:
— Сегодня природным газом газифицировано 78 субъектов Российской Федерации, уровень газификации составляет 73,8 процента, и по итогам 2024 года ожидается его рост до 74,4 процента. При этом уровень газификации в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах составляет всего 27,9 и 24,9 процента соответственно. Потребление газа в стране составило 470 миллиардов кубометров, при этом на Сибирский и Дальневосточный округа пришлось всего по 25 миллиардов. Самый высокий уровень газификации среди субъектов, расположенных на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, — в Сахалинской области: 52,7 процента. В Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Магаданской области, Республике Бурятия, Республике Тыва, Республике Хакасия газификация природным газом отсутствует.