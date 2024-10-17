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В Хабаровском крае открыли движение поездов по новому разъезду БАМа

После перехода на новую цифровую систему управления на перегоне БАМа Сектали — Эанга в Хабаровском крае открыли движение поездов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Источник: Российская газета

Всего на новом разъезде строители уложили почти 2,5 километра железнодорожного пути и восемь стрелочных переводов. Кроме того, на участке организован узел связи, который включен в общую систему участка Новый Ургал — Постышево.

Перегон Сектали — Эанга и новый разъезд окружают реки Амгунь, Малая Сектали, Эпкапан, а также топкие места. Для защиты инфраструктуры в некоторых местах поднята насыпь и обустроены дренажные канавы. Кроме того, в конце всех работ сотрудники РЖД облагородят участок, высадив почти 1 тысячу саженцев лиственницы Гемлина.

Комплексная модернизация БАМовской линии Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре, на которой находится разъезд, поспособствует увеличению ее провозной способности почти до 50 миллионов тонн.