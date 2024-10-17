В Хабаровском крае открыли движение поездов по новому разъезду БАМа

Перегон Сектали — Эанга и новый разъезд окружают реки Амгунь, Малая Сектали, Эпкапан, а также топкие места. Для защиты инфраструктуры в некоторых местах поднята насыпь и обустроены дренажные канавы. Кроме того, в конце всех работ сотрудники РЖД облагородят участок, высадив почти 1 тысячу саженцев лиственницы Гемлина.