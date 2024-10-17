В Ростовской области ликвидировали 60 свалок

«Места несанкционированного размещения твердых бытовых отходов и строительного мусора были выявлены должностными лицами управления при проведении выездных обследований сельхозугодий, расположенных в границах Неклиновского, Матвеево-Курганского, Октябрьского, Усть-Донецкого, Обливского, Советского, Тацинского, Боковского, Дубовского, Орловского, Пролетарского и других районов», — пишет источник.
Владельцам объявили предостережения о недопустимости нарушений с предложением принять меры по ликвидации свалок.