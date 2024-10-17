Ростовская область, 17 октября 2024. DON24.RU. В Ростовской области ликвидировали 60 свалок, сообщает региональное управление Россельхознадзора. В период с 1 января по 11 октября 2024 года несанкционированные свалки были зафиксированы на общей площади более 18 га.