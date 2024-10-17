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В Ростовской области ликвидировали 60 свалок

Ростовская область, 17 октября 2024. DON24.RU. В Ростовской области ликвидировали 60 свалок, сообщает региональное управление Россельхознадзора. В период с 1 января по 11 октября 2024 года несанкционированные свалки были зафиксированы на общей площади более 18 га.

«Места несанкционированного размещения твердых бытовых отходов и строительного мусора были выявлены должностными лицами управления при проведении выездных обследований сельхозугодий, расположенных в границах Неклиновского, Матвеево-Курганского, Октябрьского, Усть-Донецкого, Обливского, Советского, Тацинского, Боковского, Дубовского, Орловского, Пролетарского и других районов», — пишет источник.

Владельцам объявили предостережения о недопустимости нарушений с предложением принять меры по ликвидации свалок.

ЖКХ