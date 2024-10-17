Договор КРТ на месте бывшего киноцентра планируется заключить до конца декабря

Как сообщила представитель краевого минимущества на сегодняшнем заседании комиссии, на территории от ул. Механошина до ул. Белинского общей площадью 12,55 га предполагается установить зону КРТ-16. Завершить проект комплексного развития необходимо в течение 12 лет с момента заключения договора.
Представитель минимущества подчеркнула, что разыграть право комплексного развития этой площадки ответственное министерство собирается в конце октября — начале ноября. Договор КРТ запланировано подписать с победителем аукциона к концу декабря. Глава минимущества Лариса Ведерникова отметила, что изначально площадь территории комплексного развития была больше, но в процессе подготовки проекта границы уточнили, несколько уменьшив площадь. Члены комиссии одобрили установление зоны КРТ на участках по ул. Куйбышева, проект направят на согласование в правительство Пермского края.
Планы по вовлечению в комплексное развитие территории аварийного здания киноцентра «Премьер» (ул. Пионерская, 17) и близлежащих земель у краевых властей появились еще в 2023 году. Сам «Премьер» переехал в выкупленный властями киноцентр «Кристалл» по соседству. Согласно приказу минстроя о КРТ ул. Куйбышева, подписанному в сентябре, на землях под реновацию расположено 26 многоквартирных аварийных или ветхих домов общей площадью 28 тыс. кв. м и 46 объектов капитального строительства нежилого назначения. Находящиеся там гаражи, а также аварийные жилые и административные здания снесут и возведут на их месте около 250 тыс. кв. м жилья в 5−25 этажей. В этой локации планируется также построить детский сад на 300 мест, выделить участок под новый корпус школы № 10, а также возвести и переустроить инженерные сети.