Договор КРТ на месте бывшего киноцентра планируется заключить до конца декабря

Планы по вовлечению в комплексное развитие территории аварийного здания киноцентра «Премьер» (ул. Пионерская, 17) и близлежащих земель у краевых властей появились еще в 2023 году. Сам «Премьер» переехал в выкупленный властями киноцентр «Кристалл» по соседству. Согласно приказу минстроя о КРТ ул. Куйбышева, подписанному в сентябре, на землях под реновацию расположено 26 многоквартирных аварийных или ветхих домов общей площадью 28 тыс. кв. м и 46 объектов капитального строительства нежилого назначения. Находящиеся там гаражи, а также аварийные жилые и административные здания снесут и возведут на их месте около 250 тыс. кв. м жилья в 5−25 этажей. В этой локации планируется также построить детский сад на 300 мест, выделить участок под новый корпус школы № 10, а также возвести и переустроить инженерные сети.