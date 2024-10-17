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ВВП Беларуси в январе-сентябре вырос на 4,5%

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе — сентябре вырос на 4,5%. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Объем ВВП в текущих ценах составил Br180,4 млрд, или в сопоставимых ценах 104,5% к уровню января — сентября 2023 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе — сентябре 2024 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110%.

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