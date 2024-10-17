Объем ВВП в текущих ценах составил Br180,4 млрд, или в сопоставимых ценах 104,5% к уровню января — сентября 2023 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе — сентябре 2024 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110%.
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе — сентябре вырос на 4,5%. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.
Объем ВВП в текущих ценах составил Br180,4 млрд, или в сопоставимых ценах 104,5% к уровню января — сентября 2023 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе — сентябре 2024 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110%.