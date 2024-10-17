Продолжается ремонт дороги к петроглифам Сикачи-Аляна в Хабаровском крае

Дорожные службы продолжают ремонт подъезда к селу Сикачи-Алян в Хабаровском районе. Трасса обеспечивает доступ к петроглифам — объекту культурного наследия федерального значения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Дорога была включена в Атлас проблемных объектов Хабаровского края по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Местные жители и туристы не раз выражали беспокойство из-за состояния дороги.
«Ремонт участка длиной три километра начался в начале сентября. Стоимость работ превышает 104 миллиона рублей. Хотя контракт предусматривал завершение работ в следующем сезоне, подрядчик обязался завершить весь ремонт до конца октября этого года», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
На участке укладывают защитный слой, чистят кюветы и укрепляют откосы. Дорожники уже начали укладку асфальта, затем отремонтируют автобусную остановку. Будет нанесена новая разметка, установлены дорожные знаки, светофоры и искусственная неровность для безопасности движения.