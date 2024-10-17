Продолжается ремонт дороги к петроглифам Сикачи-Аляна в Хабаровском крае

«Ремонт участка длиной три километра начался в начале сентября. Стоимость работ превышает 104 миллиона рублей. Хотя контракт предусматривал завершение работ в следующем сезоне, подрядчик обязался завершить весь ремонт до конца октября этого года», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.