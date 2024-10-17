Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь будет сотрудничать с Китаем в добыче трудноизвлекаемой нефти

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Китайский опыт будет использоваться для добычи трудноизвлекаемой нефти, следует из статьи на информационном портале «Белоруснефти».

Источник: Sputnik.by

Данная тема обсуждается с коллегами из Китая с 2023 года.

«В этом направлении Китай вышел на одну из лидирующих позиций в мире, потому что рост добычи нефти там в последние годы связан в первую очередь с активным освоением запасов трудноизвлекаемой нефти», — отмечено в статье.

Ранее «Белоруснефть» привлекала американских экспертов, чтобы освоить методику многостадийного гидроразрыва пласта Plug and Perf. Сейчас белорусская сторона обратила внимание на китайские технологии и оборудование.

«Китайские компании создают свое на примере лучших мировых образцов, но не просто копируют, а улучшают. Главное для нас — чтобы они все это адаптировали для наших условий, и китайские партнеры это делают», — цитирует портал директора БелНИПИнефть Александра Цыбранкова.

В 2022 году «Белоруснефть» открыла представительство в КНР. С января прошлого года началось сотрудничество с китайскими производителями. За полтора года белорусская компания подписала более 170 контрактов, около 110 из них — в 2024-м.

В Китае закупается не только оборудование для нефтедобычи, но также для АЗС и для агросектора, в том числе для птицеводства в хозяйство «Белоруснефть-Особино».

Ранее гендиректор «Белоруснефти» Александр Ляхов заявлял, что в нынешнем году планируется добыть 1,93 миллиона тонн нефти, а в 2025 году — не менее двух миллионов.

экономика
нефть