Беларусь будет сотрудничать с Китаем в добыче трудноизвлекаемой нефти

«Китайские компании создают свое на примере лучших мировых образцов, но не просто копируют, а улучшают. Главное для нас — чтобы они все это адаптировали для наших условий, и китайские партнеры это делают», — цитирует портал директора БелНИПИнефть Александра Цыбранкова.