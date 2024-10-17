Сквер с динамическим фонтаном появится в Екатеринбурге

Он разместиться у здания будущей художественной школы № 4 имени Метелева (улица Техническая, 34). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В сквере будет детская игровая зона, скамейки, освещение, пешеходные дорожки. За счет частных средств установят динамический фонтан.
Сквер должен быть открыт в конце 2025 года.
Художественная школа № 4 имени Метелева откроется в здании бывшего торгового центра в Железнодорожном районе. Ее смогут посещать в одну смену 170 учеников.
В марте текущего года «МК-Урал» писал, что в Екатеринбурге реконструируют бывший Дом бытовых услуг на улице Технической. Здание, где находились магазины, превратят в детскую художественную школу.
Начальная цена контракта составляла 110 млн рублей.