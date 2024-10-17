В Башкирии выдача ипотек сократилась в два раза

Это произошло в результате завершения безадресной льготной ипотеки на новостройки и ужесточения условий по другим программам с господдержкой, и повышения ставок по рыночной ипотеке.
На охлаждение спроса указывает динамика выдачи ипотечных кредитов. В июле — августе их было в 2 раза меньше, чем за июль — август 2023-го. Выдача льготных кредитов сократилась в 2,3 раза, а их доля в общем объеме оформленных ипотечных кредитов составила 53% против 81% кварталом ранее.
Аналогичная ситуация наблюдается в Башкирии. По данным Нацбанка РБ, в августе общее количество выданных ипотек снизилось по сравнению с августом 202-го более чем вдвое — до 4400. Число ипотечных кредитов на новостройки сократилось в 2,2 раза, на вторичное жилье — в 1,5 раза. Во II квартале льготные кредиты занимали долю 71%, а по результатам августа она снизилась до 44%.
Как отмечается в докладе, для стимулирования спроса застройщики и банки использовали собственные программы: рассрочку платежа, траншевую и комбинированную ипотеку, субсидирование от застройщика. Однако использование таких инструментов зачастую приводит к завышению цен и росту рисков для покупателей. С января 2025 года подобная практика будет значительно ограничена из-за вступления в силу ипотечного стандарта.