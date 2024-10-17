В Башкирии выдача ипотек сократилась в два раза

Аналогичная ситуация наблюдается в Башкирии. По данным Нацбанка РБ, в августе общее количество выданных ипотек снизилось по сравнению с августом 202-го более чем вдвое — до 4400. Число ипотечных кредитов на новостройки сократилось в 2,2 раза, на вторичное жилье — в 1,5 раза. Во II квартале льготные кредиты занимали долю 71%, а по результатам августа она снизилась до 44%.