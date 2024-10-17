В Омске Сыропятский тракт расширили до четырёх полос

Четырёхкилометровый участок уже получил новое дорожное покрытие. Помимо расширения трассы, проект включает благоустройство прилегающей территории: прокладку ливневой канализации открытого типа, обустройство велосипедных и пешеходных дорожек. Также ведётся установка 10 остановочных павильонов и планируется монтаж 260 опор освещения для дороги, тротуаров и велодорожек.