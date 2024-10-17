В Омске Сыропятский тракт расширили до четырёх полос

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о прогрессе первого этапа реконструкции Сыропятского тракта, одного из ключевых дорожных объектов региона. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
По словам главы региона, дорожники расширили проезжую часть до четырёх полос и сейчас завершают укладку третьего, финального слоя асфальта.
Четырёхкилометровый участок уже получил новое дорожное покрытие. Помимо расширения трассы, проект включает благоустройство прилегающей территории: прокладку ливневой канализации открытого типа, обустройство велосипедных и пешеходных дорожек. Также ведётся установка 10 остановочных павильонов и планируется монтаж 260 опор освещения для дороги, тротуаров и велодорожек.
Ранее сообщалось, что на портале госзакупок появилась информация о новом перевозчике для автобусного маршрута № 69 («Стрельникова — ПО “Иртыш”). Им станет омское ООО “А1”, которым руководит Павел Максимов.