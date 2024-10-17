«Севастопольгаз» уйдёт в госсобственность

Компания «Севастопольгаз» обслуживает газопроводы и обеспечивает газоснабжение в Севастополе. Сегодня утром на заседании правительства, которое прошло в закрытом режиме, приняли решение о переходе собственности украинских олигархов ПАО «Севастопольгаз» в государственную собственность. На предприятии сейчас назначена временная администрация из числа сотрудников нашего ГУП «Севастопольгаз», сформированная правительством. Стабильная работа предприятия обеспечена, — написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Глава города поблагодарил за проделанную работу директора ФСБ Александра Бортникова и генерального прокурора России Игоря Краснова, силовые ведомства Севастополя и Крыма.