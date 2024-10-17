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«Севастопольгаз» уйдёт в госсобственность

ПАО «Севастопольгаз» перейдет в государственную собственность, соответствующее решение приняли на заседании правительства Севастополя, которое прошло в закрытом режиме. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Компания «Севастопольгаз» обслуживает газопроводы и обеспечивает газоснабжение в Севастополе. Сегодня утром на заседании правительства, которое прошло в закрытом режиме, приняли решение о переходе собственности украинских олигархов ПАО «Севастопольгаз» в государственную собственность. На предприятии сейчас назначена временная администрация из числа сотрудников нашего ГУП «Севастопольгаз», сформированная правительством. Стабильная работа предприятия обеспечена, — написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Глава города поблагодарил за проделанную работу директора ФСБ Александра Бортникова и генерального прокурора России Игоря Краснова, силовые ведомства Севастополя и Крыма.

Как отмечается в постановлении правительства Севастополя, опубликованном 17 октября, в собственность города переходит движимое и недвижимое имущество «Севастопольгаза», включая земельные участки, объекты незавершенного строительства, системы газоснабжения, оборотные и необоротные, в том числе нематериальные активы. Всего в перечне 174 наименования.