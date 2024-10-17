На Западном обходе Краснодара построят экопарк с озером за 1,3 млрд рублей

Во время второй очереди строительства чашу озера увеличат на 0,8 га. В этой части водоема сделают небольшой причал с прокатом лодок и катамаранов. На втором этапе также построят площадь с большими бетонными вазонами под крупномерные деревья, обустроят пешеходные маршруты и лужайки с искусственным объемным рельефом.