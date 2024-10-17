На Западном обходе Краснодара построят экопарк с озером за 1,3 млрд рублей

Проект реализуют в два этапа. На первом из них планируют создать парк на площади 1,2 га. Сейчас специалисты разрабатывают котлован под чашу озера, затем там укрепят берега, выполнят озеленение и благоустройство.
В экопарке инвестор планирует установить сухой фонтан и неглубокий плескательный бассейн для детей. По периметру будет зона для отдыха у воды, пешеходные дорожки с вечерней подсветкой, парковки для автомобилей и остановка общественного транспорта.
Во время второй очереди строительства чашу озера увеличат на 0,8 га. В этой части водоема сделают небольшой причал с прокатом лодок и катамаранов. На втором этапе также построят площадь с большими бетонными вазонами под крупномерные деревья, обустроят пешеходные маршруты и лужайки с искусственным объемным рельефом.