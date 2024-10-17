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На Западном обходе Краснодара построят экопарк с озером за 1,3 млрд рублей

В Краснодаре на Западном обходе в микрорайоне «Самолет» начали строить парк с озером площадью 2 га. Общая площадь экопарка составит 5,5 га, из них 1,3 га займут зеленые насаждения. Всего на территории экопарка высадят более 4 тыс. хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Инвестор — федеральный девелопер Dogma — планирует вложить в ландшафтный проект около 1,3 млрд руб.

Проект реализуют в два этапа. На первом из них планируют создать парк на площади 1,2 га. Сейчас специалисты разрабатывают котлован под чашу озера, затем там укрепят берега, выполнят озеленение и благоустройство.

В экопарке инвестор планирует установить сухой фонтан и неглубокий плескательный бассейн для детей. По периметру будет зона для отдыха у воды, пешеходные дорожки с вечерней подсветкой, парковки для автомобилей и остановка общественного транспорта.

Во время второй очереди строительства чашу озера увеличат на 0,8 га. В этой части водоема сделают небольшой причал с прокатом лодок и катамаранов. На втором этапе также построят площадь с большими бетонными вазонами под крупномерные деревья, обустроят пешеходные маршруты и лужайки с искусственным объемным рельефом.