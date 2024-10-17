В Перми согласовали высотность для строительства 100-метровой башни

Для этого заявитель попросил комиссию дополнить градрегламент зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 подзонами в 32 этажа и коэффициентом плотности застройки 3,57. Эти подзоны предлагается установить на двух участках по ул. Толмачева, 3, суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м. Проект, по словам представителя краевого минимущества, уже прошел общественные обсуждения.
«Планируется развитие территории с размещением многофункционального жилого комплекса с многоуровневым паркингом, подземной автостоянкой и объектами общего назначения. Получено согласование по примыканию объекта к улично-дорожной сети. К заявлению приложено также соглашение о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием о развитии сети социальной инфраструктуры», — рассказала представитель минимущества. Члены комиссии одобрили предложение Yunika.
Концепцию многоквартирного жилого дома на месте долгостроя «Треста № 14» презентовали на региональном градсовете в конце мая. Возведение дома по этому адресу «Трест № 14» ранее остановил на уровне 6-го этажа. Теперь новый владелец площадки, Yunika, построит здесь дом в 32 этажа, то есть высотой 100 м. Этот комплекс предполагает квартиры общей площадью 18 тыс. кв. м, подземный паркинг на 125 машино-мест, отдельное здание для паркинга на 51 машино-место и коммерческие помещения.