В Перми согласовали высотность для строительства 100-метровой башни

Концепцию многоквартирного жилого дома на месте долгостроя «Треста № 14» презентовали на региональном градсовете в конце мая. Возведение дома по этому адресу «Трест № 14» ранее остановил на уровне 6-го этажа. Теперь новый владелец площадки, Yunika, построит здесь дом в 32 этажа, то есть высотой 100 м. Этот комплекс предполагает квартиры общей площадью 18 тыс. кв. м, подземный паркинг на 125 машино-мест, отдельное здание для паркинга на 51 машино-место и коммерческие помещения.