Самарская область потратит 250 миллионов на нового мусорного оператора

— Использовать предусмотренные на 2024 год ассигнования резервного фонда правительства в размере 249 миллионов 983 тысяч рублей для вклада в имущество акционерного общества «Экология», не увеличивающего его уставной капитал и не изменяющего номинальную стоимость его акций, — говорится в новом постановлении правительства.