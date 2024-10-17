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В Новосибирске выросли продажи апартаментов за сентябрь этого года

В столице Сибири по итогам сентября 2024 года продажи апартаментов достигли 824 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что это на 34% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. При этом по сравнению с августом 2024 года наблюдается снижение на 40%. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на One Company.

Директор по развитию One Company Алексей Сержанов рассказывает, что резкое снижение объемов в сентябре к августу связано с тем, в прошлом месяце инвестор купил сразу 2 этажа с апартаментами в одном из строящихся проектов.

Ранее новосибирские бизнесмены рассказали, как ведут дела при ключевой ставке в 19%.

недвижимость