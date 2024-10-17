Экс-архитектор Кубани Юрий Рысин прокомментировал новый генплан Краснодара

«Краснодар заслуживает того, чтобы быть восстановленным в нормальном виде. Чтобы исторический центр был приведен в порядок. Потому что есть такое понятие, и я поддерживаю тех, кто на это обращает внимание, “дух города”. Но на новом месте дух города создать очень сложно. А вот сохранить его и привести город в порядок, это главная задача», — сказал Рысин, подчеркнув, что нужно убрать ветхие дома в центре города, сохранив исторический облик.
При этом экс-архитектор высказался против моратория на многоэтажное строительство.
«Есть идея о трёх зонах. Первая — историческая, где застройка 2−3 этажа, вторая зона — буферная, где до 6 этажей включительно застройка и дальше повышение. Давайте их придерживаться и будет нам счастье. И при этом, я думаю, что надо развивать и всячески стимулировать развитие материковой территории края. Тех муниципальных районов, в которых строительство практически не ведется или ведется очень ограниченно. Они должны развиваться, не только один Краснодар, а то, что в агломерацию входит, например, Северский район», — сказал Юрий Рысин.
А вот к ограничению этажности строительства он отнесся положительно, апеллируя тем, что Кубань — сейсмически опасная зона, а люди заслуживают «быть ближе к земле» и гулять в парках.
Что касается строительства нового кладбища в станице Старокорсунской, Рысин отметил, что проблема давно назрела, а город-миллионник обязан иметь крематорий и кладбище с удобным подъездом к нему и парковками. Вплотную к жилым домам оно размещаться не будет, и сейчас идет обсуждение документа, где могут высказаться все несогласные.
Не обошел Рысин вниманием и активно обсуждаемую горожанами тему строительства подземного трамвая.
«Сегодня надо решать вопросы насущные, такие как, например, развитие трамвайной сети. Что город и делает. Другой вопрос, что если бы темпы эти в несколько раз были более активными, то может быть и идеи-то немедленно начинать проектировать метро бы и не возникло», — сказал эксперт.
В первую очередь, по его мнению, следует закольцевать трамвайной сетью всю территорию, включая станицу Елизаветинскую, Старокорсунскую и хутор Ленина.