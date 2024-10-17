Экс-архитектор Кубани Юрий Рысин прокомментировал новый генплан Краснодара

«Есть идея о трёх зонах. Первая — историческая, где застройка 2−3 этажа, вторая зона — буферная, где до 6 этажей включительно застройка и дальше повышение. Давайте их придерживаться и будет нам счастье. И при этом, я думаю, что надо развивать и всячески стимулировать развитие материковой территории края. Тех муниципальных районов, в которых строительство практически не ведется или ведется очень ограниченно. Они должны развиваться, не только один Краснодар, а то, что в агломерацию входит, например, Северский район», — сказал Юрий Рысин.