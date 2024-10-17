Беларусь продала одному покупателю 100 самосвалов БелАЗ

Сообщается, что власти дальневосточного региона России хотят, чтобы белорусская сельскохозяйственная техника и техника различных промышленных циклов в их машинном парке была представлена максимально широко. В связи с этим Хабаровский край не только продолжит закупать белорусскую грузовую и пассажирскую технику, но намерен создавать сервисные центры и совместные сборочные предприятия.