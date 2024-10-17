Беларусь продала одному покупателю 100 самосвалов БелАЗ

Закрыта сделка на 100 БелАЗов, которые приобрел один из российских регионов. Подробнее рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале.
Сообщается, что власти дальневосточного региона России хотят, чтобы белорусская сельскохозяйственная техника и техника различных промышленных циклов в их машинном парке была представлена максимально широко. В связи с этим Хабаровский край не только продолжит закупать белорусскую грузовую и пассажирскую технику, но намерен создавать сервисные центры и совместные сборочные предприятия.
Также, посетив несколько машиностроительных предприятий Беларуси, глава края Дмитрий Демешин заявил о планах по закупке карьерных самосвалов в Жодино. Он отметил, что более 150 БелАЗов уже работают на территории края, закрыта сделка еще на сотню.
— В 2024—2025 годах на наши предприятия запланированы поставки около ста БелАЗов, — прокомментировал российский губернатор.
Белорусская техника в Хабаровском крае нужна для осуществления крупнейших инфраструктурных проектов, в том числе, освоения Малмыжского месторождения, строительства БАМ-2 и других.
Ранее гендиректор БелАЗ сказал, сколько нужно продать самосвалов, чтобы выплатить зарплаты всему заводу.
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