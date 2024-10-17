Димитровский мост открыт для движения по всем полосам в Новосибирске

«Решение о расторжении контракта с недобросовестным подрядчиком принял мэр Максим Кудрявцев. Он провёл экстренное совещание со своим первым заместителем и департаментом дорожно-благоустроительного комплекса. Также было проведено выездное совещание, на котором мэр поставил задачу выполнить сроки исполнения контракта, причем не только на Димитровском, но и на Октябрьском мосту», — сообщили в мэрии.