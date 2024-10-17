Димитровский мост открыт для движения по всем полосам в Новосибирске

Сегодня, 17 октября, для движения транспорта по всем шести полосам открылся Димитровский мост Новосибирска, сообщает пресс-служба мэрии.
В сентябре 2024 года муниципальный контракт с подрядчиком «СК Дороги Сибири» был расторгнут из-за некачественного выполнения работ и срывов сроков.
«Решение о расторжении контракта с недобросовестным подрядчиком принял мэр Максим Кудрявцев. Он провёл экстренное совещание со своим первым заместителем и департаментом дорожно-благоустроительного комплекса. Также было проведено выездное совещание, на котором мэр поставил задачу выполнить сроки исполнения контракта, причем не только на Димитровском, но и на Октябрьском мосту», — сообщили в мэрии.
В кратчайшие сроки подрядная организация ООО «Дорсиб плюс» под контролем МКУ «Гормост» провела работы по устройству временного асфальтобетонного покрытия, что позволило обеспечить беспрепятственный проезд транспорта в зимний сезон.
«Замена верхнего слоя дорожного покрытия была бы временной мерой. МКУ “Гормост” было принято решение провести полноценный ремонт всех слоев дорожной одежды искусственного сооружения», — отметили в мэрии.
На сегодняшний день ремонт Октябрьского моста продолжается.