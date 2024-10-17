В Самарской области попытались сорвать торги нового мусорного регоператора

Новый региональный оператор по обращению с ТКО сформировал 10 лотов для конечных перевозчиков, работающих на этом рынке. Во время прежней практики почти вся территория области «передавалась» в одни руки, во многих районах не выполнялась реальная работа, а прежний оператор удерживал до 30% стоимости, привлекая для реальной работы субподрядчиков.