В Самарской области попытались сорвать торги нового мусорного регоператора

В начале октября в Самарской области новый мусорный регоператор АО «Экология» объявил аукционы на услуги по транспортировке мусора. Однако на торги поступили жалобы. Об этом сообщил председатель правительства региона Михаил Смирнов в своем телеграм-канале.
«Наведению порядка активно противятся старые игроки. Компания ООО “Транском”, ранее вступавшая в картельный сговор по перевозке ТКО, что прямо установлено решениями ФАС России, подала сейчас жалобы на все объявленные торги», — рассказал Смирнов.
Он отметил, что формальным поводом стали абсолютно ничего не значащие положения проекта договора.
«Не скажу, что подобное “выступление” оказалось непредсказуемым. Мы понимали и понимаем, что будет сопротивление новым принципам и переводу ранее неработающей мусорной реформы в нормальное русло. Невзирая на эти и последующие провокации и нападки, система будет перестроена на правильные рельсы», — написал председатель регионального правительства.
Новый региональный оператор по обращению с ТКО сформировал 10 лотов для конечных перевозчиков, работающих на этом рынке. Во время прежней практики почти вся территория области «передавалась» в одни руки, во многих районах не выполнялась реальная работа, а прежний оператор удерживал до 30% стоимости, привлекая для реальной работы субподрядчиков.
Государственное акционерное общество «Экология» начнет свою работу с 1 ноября 2024 года. До этого времени функции мусорного регоператора продолжает исполнять ЭкоСтройРесурс, директор которого рассказал о процессе передачи дел другой компании. Ранее Михаил Смирнов прокомментировал смену мусорного регоператора. По его словам, содержательные претензии к работе ЭкоСтройРесурса слишком обширны.