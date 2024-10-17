Чебан: приобретен объем газа для потребления в период с октября по декабрь

Заявление прозвучало после того, как член наблюдательного совета «Молдовагаза» Сергей Тофилат высказал мнение о том, что предприятие нужно «отдать во внешнее управление, чтобы не остаться без газа». По его словам, компания не может начать закупку газа на январь-апрель 2025 года, из-за того, что «Газпром», владеющий большинством акций АО «Молдовагаз», блокирует назначение членов совета директоров компании от Молдовы.
Чебан отметил, что правление АО «Молдовагаз» в апреле этого года одобрило типовые документы, касающиеся закупки природного газа на следующий отопительный сезон на платформе BRM EST.
«Всего, начиная с лета 2024 года, в соответствии с Законом о природном газе, постановлениями правительства Республики Молдова и Национального агентства по регулированию в энергетике, для обеспечения нужд бытовых и промышленных потребителей, на платформе BRM EST было организовано 60 раундов по закупке природного газа, из которых 18 завершились подписанием соглашений о поставке, а 42 из них аннулированы из-за цены, превышающей предел, заявленный АО “Молдовагаз”.
По его словам, в результате был приобретен объем природного газа, достаточный для периода с октября по декабрь 2024 года, а также объемы для обеспечения потребления в пиковые периоды на весь отопительный сезон.
Чебан подчеркнул, что АО «Молдовагаз» вправе осуществлять закупки природного газа, чем и занимается в настоящее время, «приобретая необходимый объем для обеспечения поставок газа на период январь-апрель 2025 года».