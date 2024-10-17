Чебан: приобретен объем газа для потребления в период с октября по декабрь

Заявление прозвучало после того, как член наблюдательного совета «Молдовагаза» Сергей Тофилат высказал мнение о том, что предприятие нужно «отдать во внешнее управление, чтобы не остаться без газа». По его словам, компания не может начать закупку газа на январь-апрель 2025 года, из-за того, что «Газпром», владеющий большинством акций АО «Молдовагаз», блокирует назначение членов совета директоров компании от Молдовы.