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Доллар и российский рубль подорожали, юань упал в цене на торгах 17 октября

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль выросли в цене на торгах 17 октября, юань подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0015 — его курс составил Br3,3119.

Курс юаня упал на Br0,0113 и составил Br4,6569 за 10 юаней.

Курс российского рубля вырос на Br0,002 и составил Br3,407 за 100 российских рублей.

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