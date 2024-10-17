Доллар и российский рубль подорожали, юань упал в цене на торгах 17 октября

Доллар подорожал на Br0,0015 — его курс составил Br3,3119.
Курс юаня упал на Br0,0113 и составил Br4,6569 за 10 юаней.
Курс российского рубля вырос на Br0,002 и составил Br3,407 за 100 российских рублей.
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль выросли в цене на торгах 17 октября, юань подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0015 — его курс составил Br3,3119.
Курс юаня упал на Br0,0113 и составил Br4,6569 за 10 юаней.
Курс российского рубля вырос на Br0,002 и составил Br3,407 за 100 российских рублей.