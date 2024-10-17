В Самаре монтажнику лифтов предлагают зарплату до 190 тысяч рублей

В Самаре местным жителям рассказали, сколько может зарабатывать монтажник лифтов. Специалисты проанализировали рынок труда, об этом сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
— Зарплатный максимум монтажника лифтов в строительных компаниях Москвы достигает 250 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 240 тысяч рублей, в Самаре — 190 тысяч рублей, — отметили аналитики.
На самую высокую зарплату могут претендовать сотрудники с опытом работы монтажа эскалаторов, руководства бригадой монтажников лифтов и стажем работы от 3 лет. Специалисты должны иметь среднее профессиональное образование.