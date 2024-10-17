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В Краснодаре с 2025 года вводят туристический налог

С 2025 года в Краснодаре введут туристический налог в размере 100 ₽ в сутки за человека. С помощью него за год власти планируют собрать в бюджет дополнительно более 94 млн руб., сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что Краснодар ежегодно посещают более 1 млн туристов. В связи с этим возникает дополнительная нагрузка на инфраструктуру и зоны отдыха, а также появляется необходимость их регулярного обновления.

«Но до сих пор развитие города и благоустройство осуществлялись за счет налогов только его жителей. Туристический налог устранит эту несправедливость», — считает мэр.

Оплачивать налог будут проживающие в отелях, мотелях, гостиницах и хостелах. При этом от уплаты освободят участников ВОВ и спецоперации, ветеранов боевых действий, инвалидов и других категорий граждан. В Краснодаре в список льготных категорий внесут многодетные семьи, пообещал мэр.

туризм и отдых