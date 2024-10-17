В Краснодаре с 2025 года вводят туристический налог

Он отметил, что Краснодар ежегодно посещают более 1 млн туристов. В связи с этим возникает дополнительная нагрузка на инфраструктуру и зоны отдыха, а также появляется необходимость их регулярного обновления.
«Но до сих пор развитие города и благоустройство осуществлялись за счет налогов только его жителей. Туристический налог устранит эту несправедливость», — считает мэр.
Оплачивать налог будут проживающие в отелях, мотелях, гостиницах и хостелах. При этом от уплаты освободят участников ВОВ и спецоперации, ветеранов боевых действий, инвалидов и других категорий граждан. В Краснодаре в список льготных категорий внесут многодетные семьи, пообещал мэр.