В Самаре арендовать дом на Новый год можно за 110 тысяч рублей

Так, коттедж в городе обойдется горожанам в 110 тысяч рублей за сутки за размещение 14 гостей. Арендодатель отмечает, что дом расположен в городе, на пересечении улиц Стара-Загора и Алма-Атинской. На первом этаже расположен банкетный зал с кухней, а на втором этаже несколько спален. Также есть место для активного отдыха, детская площадка и большая парковка.