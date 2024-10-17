В Самаре арендовать дом на Новый год можно за 110 тысяч рублей

В Самаре местные жители постепенно начинают готовиться к новогодним праздникам. Эксперты «Авито» изучили, сколько будут стоить дома для аренды с 31 декабря на 1 января.
Так, коттедж в городе обойдется горожанам в 110 тысяч рублей за сутки за размещение 14 гостей. Арендодатель отмечает, что дом расположен в городе, на пересечении улиц Стара-Загора и Алма-Атинской. На первом этаже расположен банкетный зал с кухней, а на втором этаже несколько спален. Также есть место для активного отдыха, детская площадка и большая парковка.
Стоит отметить, что не в праздничные дни стоимость аренды будет гораздо ниже. Будни — от 10 000 рублей, а выходные — от 20 000 до 25 000 рублей.