В Новосибирской области снизилось качество зерна

Это связано с неблагоприятными погодными условиями этого года.
Издание BFM-Новосибирск сообщает, что основную часть нового урожая пшеницы будут использовать как фураж. При этом в текущем году покупателей российского фуражного зерна стало меньше.
Изначально сельскохозяйственные предприятия Новосибирской области надеялись на высокое качество зерна, несмотря на затяжную весну и позднее окончание посевной. Однако ухудшили ситуацию затяжные дожди. По словам гендиректора компании «Новосибирскхлебопродукт» Сергея Соколова, общее качество собранного зерна является невысоким, а спрос на пшеницу третьего класса составляет 13−14 тыс. руб. за тонну.