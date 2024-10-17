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В Новосибирской области снизилось качество зерна

Новосибирские аграрии сообщили о снижении доли зерна, пригодного для хлебопекарного производства.

Это связано с неблагоприятными погодными условиями этого года.

Издание BFM-Новосибирск сообщает, что основную часть нового урожая пшеницы будут использовать как фураж. При этом в текущем году покупателей российского фуражного зерна стало меньше.

Изначально сельскохозяйственные предприятия Новосибирской области надеялись на высокое качество зерна, несмотря на затяжную весну и позднее окончание посевной. Однако ухудшили ситуацию затяжные дожди. По словам гендиректора компании «Новосибирскхлебопродукт» Сергея Соколова, общее качество собранного зерна является невысоким, а спрос на пшеницу третьего класса составляет 13−14 тыс. руб. за тонну.

сельское хозяйство