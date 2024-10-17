Суд взыскал с екатеринбургского «Гортранса» 28,4 млн рублей долгов

Тогда же Федеральная налоговая служба (ФНС) заморозила счета «Гортранса» за неуплату налогов на 270 млн руб. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов признал, что предприятие «испытывает финансовые сложности», однако заверил, что общественный транспорт в Екатеринбурге продолжит работать, несмотря на заблокированные счета и долги «Гортранса». Депутаты фракции «Единая Россия» в думе Екатеринбурга предложили создать рабочую группу по решению проблем предприятия. В конце декабря ЕМУП «Гортранс» полностью погасил все задолженности.