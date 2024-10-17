В Новосибирске отремонтировали все 14 объектов нацпроекта БКД

В Новосибирске за строительный сезон отремонтировали все 14 объектов национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Последний, улица Героев Революции, находится в стадии приемки. Ее полностью отремонтировали за два года: уложили два слоя асфальтобетона, переустроили колодцы, обустроили и посеяли газоны, заменили бордюры вдоль тротуаров и аллеи, установили перильное ограждение, завершают установку знаков. Участок уже проинспектировала рабочая комиссия и вынесла некоторые замечания. После их устранения объект примут. Кроме того, на улице Героев Революции обновляют и модернизируют остановки.