В Новосибирске отремонтировали все 14 объектов нацпроекта БКД

В Новосибирске за строительный сезон отремонтировали все 14 объектов национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Последний, улица Героев Революции, находится в стадии приемки. Ее полностью отремонтировали за два года: уложили два слоя асфальтобетона, переустроили колодцы, обустроили и посеяли газоны, заменили бордюры вдоль тротуаров и аллеи, установили перильное ограждение, завершают установку знаков. Участок уже проинспектировала рабочая комиссия и вынесла некоторые замечания. После их устранения объект примут. Кроме того, на улице Героев Революции обновляют и модернизируют остановки.
— Ремонт по другим программам также находится в завершающей фазе. В этом сезоне правительство Новосибирской области выделило нам чуть более 1 миллиарда рублей, которые были направлены на ремонт 37 участков. 33 из них уже приняты. Дополнительно выделялись средства из городского бюджета, это 23 объекта, работы по ним тоже находятся на финальном этапе, — добавил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Глава города также уточнил, что объем дорожного ремонта и реконструкции в 2024 году увеличился на 30% по сравнению с 2023-м.