Жители Екатеринбурга могут сэкономить на проезде 13 рублей

Администрация Екатеринбурга запустила акцию для пассажиров городского общественного транспорта, которая позволяет в период с 10 октября по 31 декабря 2024 года платить за проезд всего 20 рублей.
— В указанный период при оплате проезда в автобусе, троллейбусе и трамвае через Системы быстрых платежей (СБП) стоимость услуги составит 20 рублей, — рассказывает заместитель директора департамента транспорта администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.
Сейчас в общественном транспорте на стеклах у входов появляются синие наклейки с QR-кодом. Для получения скидки пассажиру нужно или просканировать его камерой смартфона, или же приложить гаджет к табличке со встроенной функцией оплаты с помощью NFC. Если нужно оплатить проезд за несколько человек — операцию с одним смартфоном можно повторить.
В части автобусов, трамваев и троллейбусов NFC-таблички уже работают, остальные городские перевозчики подключатся до конца этой недели. Акцию запустила администрация Екатеринбурга вместе с Национальной системой платежных карт, которая и возместит перевозчикам разницу в тарифе в размере 13 рублей. На сегодняшний день сотни тысяч горожан оплачивают проезд через QR-код и экономят. По просьбе пассажиров в ближайшее время количество наклеек с QR-кодами увеличат.
— Целевой аудиторией акции являются люди, ежедневно пользующиеся общественным транспортом. Дело в том, что у школьников, студентов или пенсионеров всегда есть возможность ездить по льготному тарифу, который даже выгоднее временной скидки. Поэтому инициатива придется по вкусу прежде всего трудящимся горожанам, которые добираются на работу на автобусах и трамваях, — считает Николай Вахлов.
Что важно знать пассажирам про участие в акции? При оплате через Систему быстрых платежей бумажный билет не выдается. Кондуктору или контролеру пассажир может предъявить электронную справку о транзакции, которая сохраняется в онлайн-приложении банка. В документе указаны: сумма, дата и время оплаты. Электронный чек хранится в разделе «История» банковского приложения.
При повторном наведении объектива камеры смартфона на QR-код пассажиры смогут увидеть предыдущие транзакции на этот счет. Кондуктор может проверить оплату поездки через терминал. Для этого нужно ввести последние четыре цифры номера телефона пассажира.
После окончания акции, то есть с 1 января 2025 года, жители Екатеринбурга смогут продолжить оплачивать проезд через QR-код и с помощью NFC. Стоимость проезда составит 33 рубля.
По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, за несколько лет мэрия провела в партнерстве с Национальной системой платежных карт девять акций по внедрению безналичных платежей.
— Это касалось оплаты проезда в общественном транспорте, детского школьного питания, посещения Ледового катка в Парке имени Маяковского. В юбилейный для Екатеринбурга год совместно с НСПК проведено три акции, в рамках которых горожанам удалось сэкономить более 83 миллионов рублей, — рассказывает Алексей Орлов.
По словам градоначальника, этот вид платежного механизма сегодня актуален и востребован в России, он понятен всем.
— В период проведения акции, с 10 октября до 31 декабря, жители уральской столицы смогут существенно сэкономить на оплате проезда, — резюмирует Алексей Орлов.