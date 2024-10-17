Жители Екатеринбурга могут сэкономить на проезде 13 рублей

Сейчас в общественном транспорте на стеклах у входов появляются синие наклейки с QR-кодом. Для получения скидки пассажиру нужно или просканировать его камерой смартфона, или же приложить гаджет к табличке со встроенной функцией оплаты с помощью NFC. Если нужно оплатить проезд за несколько человек — операцию с одним смартфоном можно повторить.