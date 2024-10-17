Хоценко выделил 5 миллионов на научное развитие молочного животноводства

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился выделить 5,3 млн рублей на грантовую поддержку научных разработок, направленных на развитие молочного скотоводства. Эти средства пойдут на развитие сельскохозяйственных научных и образовательных организаций, занимающихся исследованиями в данной области.
Гранты будут распределяться на конкурсной основе в форме субсидий. Получатели определятся в соответствии с решением специальной комиссии, сообщает пресс-служба регионального правительства. Такое решение призвано стимулировать научные исследования и внедрение инноваций в молочном животноводстве региона.
Предоставленная поддержка позволит научным организациям создать и развивать производственные базы для реализации новых технологий. Грантовая программа также обеспечит сохранение рабочих мест в научных и образовательных учреждениях, поддержит стабильность поголовья коров и поспособствует росту производства молока в Омской области.