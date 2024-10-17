Хоценко выделил 5 миллионов на научное развитие молочного животноводства

Гранты будут распределяться на конкурсной основе в форме субсидий. Получатели определятся в соответствии с решением специальной комиссии, сообщает пресс-служба регионального правительства. Такое решение призвано стимулировать научные исследования и внедрение инноваций в молочном животноводстве региона.