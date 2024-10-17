Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоценко выделил 5 миллионов на научное развитие молочного животноводства

Деньги будут распределяться на грантовой основе.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился выделить 5,3 млн рублей на грантовую поддержку научных разработок, направленных на развитие молочного скотоводства. Эти средства пойдут на развитие сельскохозяйственных научных и образовательных организаций, занимающихся исследованиями в данной области.

Гранты будут распределяться на конкурсной основе в форме субсидий. Получатели определятся в соответствии с решением специальной комиссии, сообщает пресс-служба регионального правительства. Такое решение призвано стимулировать научные исследования и внедрение инноваций в молочном животноводстве региона.

Предоставленная поддержка позволит научным организациям создать и развивать производственные базы для реализации новых технологий. Грантовая программа также обеспечит сохранение рабочих мест в научных и образовательных учреждениях, поддержит стабильность поголовья коров и поспособствует росту производства молока в Омской области.