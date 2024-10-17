Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 487,13 тенге

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 486,00 тенге за доллар, максимальный — 488,40 тенге, курс закрытия — 486,50 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 252 млн 289 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 723. Средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 487,24 тенге. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:15 составил 492 тенге, Алматы — 490 тенге.