Школу Ольги Берггольц могут снести. Ее исключили из списка объектов с признаками памятника

Что это значит? КГИОП по закону в течение 90 дней должен был вынести заключение об историко-культурной ценности здания, а после издать распоряжение — внесено здание в перечень объектов культурного наследия или нет. Срок прошел, распоряжения не появилось, а школу просто изъяли из списка на рассмотрение, сообщают градозащитники из «Живого города».