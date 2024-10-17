В Краснодаре подняли налоги на землю и имущество для физлиц

Изменения коснутся только тех, чье имущество или земельный участок превышает стоимость в 300 млн рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Как рассказал директор департамента финансов Александр Чулков, в Краснодаре с 1 января 2025 года в отношении земельных участков дороже 300 млн рублей максимальная ставка земельного налога увеличится с 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости, то есть в пять раз. Также увеличится с 2% до 2,5% ставка налога на имущество физических лиц.
Он добавил, что все данные изменения затронут только тех, чье имущество или земельный участков превышает стоимость в 300 млн рублей.
По данным действующей кадастровой оценки в Краснодаре 17 земельных участков, которые попадают под изменения, что при увеличении ставки их платежи составят 127,9 млн рублей в год, а дополнительные поступления земельного налога в местный бюджет 102,3 млн рублей в год.
Что же касается имущества физлиц, то в Краснодаре под новые ставки попадает 14 объектов и платежи составят 152,4 млн рублей в год, а дополнительные поступления налога в местный бюджет 30,5 млн рублей в год.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре в следующем году введут туристический налог. Данное решение приняли на 80-й сессии городской Думы краевого центра. Запланировано поэтапное увеличение ставки налога. Так, в 2025 году — 1% от стоимости оказываемой услуги по предоставлению мест для временного проживания. Затем каждый год налог будет повышаться на один процент и в 2029 году составит 5%.