В Краснодаре подняли налоги на землю и имущество для физлиц

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в следующем году введут туристический налог. Данное решение приняли на 80-й сессии городской Думы краевого центра. Запланировано поэтапное увеличение ставки налога. Так, в 2025 году — 1% от стоимости оказываемой услуги по предоставлению мест для временного проживания. Затем каждый год налог будет повышаться на один процент и в 2029 году составит 5%.