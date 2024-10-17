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На Кубани не хватает 3,4 тысячи медсестер

В государственных медицинских учреждениях Краснодарского края наблюдается серьезная нехватка среднего медицинского персонала, которая составляет около 3,4 тысячи человек.

Эти данные были предоставлены региональным министерством здравоохранения и озвучены в издании «Ъ-Кубань».

В целом же численность медицинских работников среднего звена в крае составляет приблизительно 35 тысяч человек. Интересно, что по сравнению с предыдущим годом количество таких специалистов сократилось на 0,1%.

Дефицит кадров в здравоохранении региона объясняется несколькими ключевыми факторами. Во-первых, наблюдается заметный отток медицинских работников в частные медицинские организации, где условия труда и уровень заработной платы зачастую более привлекательны. Это приводит к тому, что многие специалисты предпочитают уходить из государственных учреждений, где нагрузка и ответственность остаются высокими, а финансирование ограниченным.

Во-вторых, стоит отметить, что в последние годы увеличилась доля медицинских работников, находящихся в пенсионном и предпенсионном возрасте. Это создает дополнительную нагрузку на оставшихся сотрудников, так как опытные кадры уходят на пенсию, а новые специалисты не успевают их заменить.

Еще одной интересной тенденцией является переход медицинских сестер в крупные аптечные сети, где они занимают должности продавцов. Это связано с тем, что работа в аптеке часто предполагает более стабильный график, меньшую физическую нагрузку и, в некоторых случаях, более высокую заработную плату.

медицина