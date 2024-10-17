На Кубани не хватает 3,4 тысячи медсестер

Еще одной интересной тенденцией является переход медицинских сестер в крупные аптечные сети, где они занимают должности продавцов. Это связано с тем, что работа в аптеке часто предполагает более стабильный график, меньшую физическую нагрузку и, в некоторых случаях, более высокую заработную плату.