Росатом поможет модернизировать энергосистему Беларуси

Церемония подписания прошла на полях Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo. Это не единственный документ, который представители «Росатома» подписали на форуме. Например, госкорпорация договорилась о сотрудничестве с МТЗ в области робототехники, а с «Белтаможсервисом» — в логистике и транспорте.