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Росатом поможет модернизировать энергосистему Беларуси

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Трехстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве подписали в Минске структуры российской госкорпорации «Росатом» и государственное производственное объединение «Белэнерго», сообщило ГПО.

Источник: Sputnik.by

«Документ предусматривает сотрудничество в реализации совместных проектов, направленных на модернизацию и цифровизацию инфраструктуры объединенной энергосистемы Республики Беларусь».

говорится в сообщении.

Участники соглашения договорились анализировать и внедрять лучшие практики эксплуатации оборудования и оптимизации бизнес-процессов, в частности, с активным использованием цифровых инструментов.

С российской стороны подписи поставили представители странового офиса «Росатома» в Беларуси (ООО «Русатом Бел») и компания «РУСИБ», которая занимается автоматизацией и цифровой трансформацией.

Церемония подписания прошла на полях Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo. Это не единственный документ, который представители «Росатома» подписали на форуме. Например, госкорпорация договорилась о сотрудничестве с МТЗ в области робототехники, а с «Белтаможсервисом» — в логистике и транспорте.

экономика
энергетика