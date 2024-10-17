Росатом поможет модернизировать энергосистему Беларуси

«Документ предусматривает сотрудничество в реализации совместных проектов, направленных на модернизацию и цифровизацию инфраструктуры объединенной энергосистемы Республики Беларусь».
Участники соглашения договорились анализировать и внедрять лучшие практики эксплуатации оборудования и оптимизации бизнес-процессов, в частности, с активным использованием цифровых инструментов.
С российской стороны подписи поставили представители странового офиса «Росатома» в Беларуси (ООО «Русатом Бел») и компания «РУСИБ», которая занимается автоматизацией и цифровой трансформацией.
Церемония подписания прошла на полях Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo. Это не единственный документ, который представители «Росатома» подписали на форуме. Например, госкорпорация договорилась о сотрудничестве с МТЗ в области робототехники, а с «Белтаможсервисом» — в логистике и транспорте.